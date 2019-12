Fattorino consegna il pacco, lo fotografa e se lo riporta via: ricercato

DAVENPORT, FL - Pensava probabilmente di aver trovato lo stratagemma perfetto per rubare pacchi a volontà un addetto alle consegne che, giovedì, è stato pizzicato da una telecamera di sicurezza di un’abitazione privata della Florida mentre depositava davanti alla porta il dono da consegnare, lo fotografava per provare al destinatario di averlo recapitato e lo riportava via con sé.

«Non è così che si fanno le consegne», fa notare l’Ufficio dello sceriffo della Contea di Polk condividendo il filmato del curioso furto su Facebook. L’obiettivo delle autorità, ora, è identificare e arrestare il Babbo Natale mariolo il prima possibile al fine di aiutare quello vero, di Babbo Natale: «Come immaginerete, vengono consegnati molti regali ed è possibile che non si tratti dell’unico dono che non riesca ad arrivare sotto l’albero di qualcuno», scrive la polizia.

A rendere più difficile il compito degli inquirenti è che il fattorino in questione lavora per una società terza e nel periodo delle Feste, con molte aziende chiuse, non è facile risalire alla sua identità. Chi riuscisse a farlo attraverso il video della telecamera di sicurezza potrebbe ricevere fino a 3mila dollari di ricompensa in caso di arresto.