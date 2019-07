Lelandais accusato di aggressione sessuale da una cuginetta

GRENOBLE - Nuovi guai giudiziari in vista per Nordahl Lelandais, l'ex militare francese ritenuto responsabile di due omicidi. Una cuginetta di 16 anni lo accusa di aggressione sessuale e minacce di morte. Una denuncia è stata depositata lo scorso mese di aprile, riferisce Bfmtv.

L'adolescente, che all'epoca dei presunti fatti (marzo del 2017, un mese prima della morte di Arthur Noyer e cinque prima di quella di Maëlys) aveva 14 anni, sarebbe stata molestata il giorno dei funerali di suo padre, ai quali anche Lelandais era presente. Il trentenne si sarebbe offerto di accompagnare a casa la cuginetta in lacrime ma, durante un abbraccio, si sarebbe spinto un po' troppo in là. «Sento le sue mani scendere lungo la mia schiena e mettersi sulle natiche, con insistenza». La ragazzina avrebbe cercato di divincolarsi e lui avrebbe insistito, toccandole il petto. A colpire la giovane sarebbe stato soprattutto lo sguardo di Nordahl: «Faceva veramente paura». La 14enne riuscì poi a mettersi in salvo ma l'ex militare l'avrebbe minacciata in maniera inequivocabile: «Se dici qualche cosa, ti uccido».

Lelandais le avrebbe poi scritto per diversi mesi, terrorizzandola, con messaggi tipo "Sei la mia piccola bomba". «Avevo paura che mi avrebbe ucciso se non avessi risposto» ha spiegato la ragazzina, che ha impiegato parecchio tempo per confidarsi con gli altri membri della famiglia e ha deciso di parlare dopo aver saputo che il cugino era accusato di molestie ai danni di altre due cuginette di 4 e 6 anni.

La 16enne ha spiegato di aver deciso di fare denuncia come omaggio a Maëlys, la seconda presunta vittima di Lelandais, e alle sue cugine.