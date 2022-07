Dalla schiavitù domestica all’oro olimpico, la vera storia di Mo Farah

Per convincere Farah a lasciare il paese gli è stato promesso un viaggio in Europa per visitare i parenti. Per questo viaggio però il ragazzo avrebbe dovuto utilizzare un altro nome. «I bambini non si pongono tante domande, fanno quello che gli si dice» afferma nel documentario. Farah dice che quando è arrivato nel Regno Unito ha dovuto affrontare una realtà molto diversa da quella promessa. «Avevo i contatti dei miei parenti ma una volta arrivati ​​a casa la signora che mi ospitava me li ha sequestrati distruggendoli. In quel momento ho capito di essere nei guai».