Tornano le corse dei tori a Pamplona, si contano già diversi feriti

La tradizione - Le corse, in gergo “encierros”, sono iniziate il 7 luglio e continueranno per un'intera settimana. Ogni giorno vengono selezionati 12 nuovi tori che percorreranno un tracciato in discesa di circa 875 metri, attraversando le strade del centro storico della città. Le corse attirano ogni anno migliaia di turisti da tutto il mondo che affollano la capitale della Navarra. La tradizione impone l'inconfondibile dress code: maglietta e pantalone bianco con un foulard rosso. Chiunque ha raggiunto la maggiore età può unirsi alla corsa con i tori lungo il tracciato del percorso. All'incirca 3'000 persone si accalcano per correre davanti ai torni fino al capolinea di Plaza de toros, dove gli animali vengono rinchiusi in attesa della corrida che si svolge ogni sera.