Dopo l'omicidio di Abe il Giappone s'interroga

Si sta parlando anche di armi e di come sia relativamente facile costruirsi un'arma in casa. Proprio come ha fatto Tetsuya Yamagami, il 41enne che ha aperto il fuoco contro Abe nel corso di un comizio. Varie pistole fai-da-te sono state trovate al suo domicilio e nel corso degli interrogatori ai quali è stato sottoposto in questi giorni ha pure ammesso di aver tentato di realizzare una bomba.