Lunga ondata di calore da record in Giappone

TOKYO - Un'importante ondata di caldo ha investito in questi giorni anche il Giappone, facendo registrare temperature da record in varie parti del Paese. Per il quinto giorno consecutivo Tokyo ha fatto registrare temperature superiori ai 35 °C. Mai le temperature della capitale erano state così alte e per così tanti giorni nel mese di giugno dall'inizio delle misurazioni nel 1875, riporta la Bbc.