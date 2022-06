La Louisiana dà il primo scossone al divieto sull'aborto

Un «colpa» per la quale i democratici ne chiedono l'impeachment per aver mentito sulle interruzioni di gravidanza durante le audizioni per la conferma in Senato. Nel mirino degli attacchi anche il giudice conservatore Clarence Thomas, di cui da tempo i liberal reclamano la testa viste le pressioni esercitate dalla moglie Ginni per dichiarare il voto del 2020 illegale e far restare Trump alla Casa Bianca.