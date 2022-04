Vaccino contro la malaria, oltre un milione i bambini protetti

NAIROBI - Grazie a un progetto pilota coordinato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), più di un milione di bambini in Ghana, Kenya e Malawi hanno ricevuto una o più dosi del primo vaccino contro la malaria al mondo. Lo ha comunicato l'Oms in vista della Giornata mondiale contro la malaria, che cade lunedì 25 aprile.

Il preparato, lanciato per la prima volta dal governo del Malawi nell'aprile di tre anni fa, si è dimostrato sicuro e agevole da somministrare. La sperimentazione ha dimostrato che il vaccino riduce in modo sostanziale i sintomi gravi della malattia e il rischio di morte. Nell'ottobre 2021 è stato raccomandato l'uso esteso del farmaco tra i bambini che vivono in ambienti con trasmissione della malaria da moderata ad alta. «Se ampiamente diffuso» spiega oggi l'Oms «il vaccino potrebbe salvare la vita di 40mila-80mila bambini africani ogni anno».

«Come ricercatore sulla malaria all'inizio della mia carriera, sognavo il giorno in cui avremmo avuto un vaccino efficace contro questa malattia devastante», ha affermato il dottor Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms. «Questo vaccino non è solo una svolta scientifica, sta cambiando la vita delle famiglie in tutta l'Africa. Dimostra il potere della scienza e dell'innovazione per la salute. Ciononostante, è urgente sviluppare strumenti più numerosi e migliori per salvare vite umane e guidare il progresso verso un mondo libero dalla malaria».

Più di 155 milioni di dollari sono stati stanziati dalla Gavi Alliance (l'ente di cooperazione che mira a immunizzare la popolazione dell'intero pianeta per sostenere l'introduzione, l'approvvigionamento e la consegna del vaccino contro la malaria per i paesi idonei nell'Africa subsahariana.