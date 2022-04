La Ever Forward, incagliata dal 13 marzo, attira turisti e curiosi

PASADENA - Tenendo in mano un binocolo e trasportando sedie pieghevoli, i turisti si ritrovano in un parco nella città di Pasadena, nel Maryland, che offre una facile vista sulla nave portacontainer Ever Forward, che si trova a poche centinaia di metri dalla riva. La gigantesca imbarcazione è rimasta bloccata dal 13 marzo nella Chesapeake Bay della costa orientale degli Stati Uniti, dopo aver perso una virata in acque più profonde.

"Anche con le tempeste che arriviamo qui nella baia, le navi non si incagliano in questo modo", ha detto un pensionato del posto all'agenzia AFP. La nave è lunga circa 335 metri ed è in grado di trasportare quasi 12.000 container.

La Guardia Costiera degli Stati Uniti è al lavoro per rimuovere l'Ever Forward da più di tre settimane, assistita da rimorchiatori e draghe, ma finora senza successo.

Nei giorni scorsi le gru hanno circondato la nave, lavorando per alleggerirla dal carico di quanti più container possibile.

AFP