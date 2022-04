Ecco come è stato catturato Frank James

BROOKYLN - Il 62enne accusato di aver seminato martedì il caos nella metropolitana di New York, a Brooklyn, avrebbe chiamato lui stesso la polizia per segnalare la sua posizione.

Lo hanno confermato fonti di polizia all'emittente Cnn, ricostruendo i momenti in cui l'uomo è stato catturato dagli agenti.

James avrebbe chiamato uno dei numeri messi a disposizione dal Dipartimento di polizia - dopo aver visto la sua faccia sui notiziari - dicendo che si trovava in un McDonald's nel Lower East Side di Manhattan: «Mi troverete all'interno del ristorante, sto ricaricando il telefono», pare abbia detto, come riportato da un'alta fonte di polizia.

Poco dopo è arrivata un'altra telefonata al 911, con un'altra persona che segnalava di aver visto il principale sospettato nello stesso luogo.

Accorsi al fast food, gli agenti non hanno trovato James. Tuttavia, in una strada circostante, si sono imbattuti in un passante che ha segnalato loro la presenza del 62enne, che è quindi stato raggiunto ed arrestato (senza opporre resistenza).

Lentezza sotto accusa

La notizia ha messo ulteriore pressione sul sindaco di New York, Eric Leroy Adams, e sul Dipartimento di polizia locale, per la bassa efficacia nella reazione e nella ricerca, che hanno portato gli agenti ad impiegare più di 24 ore per trovare e arrestare l'aggressore.

James, lo ricordiamo, è accusato di aver fatto esplodere delle granate fumogene e di aver sparato 33 volte all'interno di un treno della metropolitana nell'area di Brooklyn. L'attacco ha causato 29 feriti, anche se nessuno è in pericolo di vita.

Non è ancora chiaro il movente che possa aver spinto il 62enne a compiere una simile azione.

