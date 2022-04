Shanghai sfida Omicron e allenta il lockdown

SHANGHAI - Domenica sono state riportate più di 25mila nuove infezioni. Di queste, 914 sono sintomatiche. Shanghai sta affrontando la più forte ondata di Covid dall'inizio della pandemia e dopo una settimana di lockdown totale, torna a riaprirsi divisa in quasi 18mila settori.

Shanghai le tenta tutte. Dopo che alcune settimane fa i contagi da coronavirus sono tornati a risalire, ha prima chiuso alcune aree della città, poi si è arresa a un lockdown totale, fortemente criticato per alcune strategie messe in atto, tra cui la separazione genitori-figli infetti. In una sola settimana di isolamento generale, inoltre, ci sono stati non pochi problemi a livello della logistica della consegna della spesa. Considerando che la città ha una popolazione pari a 25 milioni di abitanti, l'organizzazione è presto finita nel caos.

Per rendere la situazione più gestibile, quindi, Shanghai è stata divisa in 17'649 aree residenziali. Queste sono state divise ulteriormente in tre unità: 7'624 restano chiuse in quanto considerate ad alto rischio, 2'460 sono in fase di controllo siccome nell'area non sono stati registrati contagi da una settimana, infine 7'565 sono state classificate come "aree di prevenzione" che vengono aperte dopo due settimane senza casi.

Nelle "aree di prevenzione" gli abitanti possono muoversi all'interno dei quartieri, rispettando il distanziamento sociale. Come riporta Reuters, il funzionario cittadino Gu Honghui ha spiegato che possono svolgere "attività appropriate", ma che se dovesse venir trovato anche solo un caso, tornerebbero tutti in lockdown.

La scelta di tornare a un sistema di apertura parziale dopo una sola settimana ha incontrato non poco scetticismo, soprattutto sulla piattaforma social Weibo dove alcuni utenti hanno urlato al complotto. Domenica sono stati registrati più di 25'173 nuove infezioni. Va considerato però che solo 914 pazienti presentano sintomi. Inoltre i casi asintomatici sono in salita, ma quelli sintomatici stanno diminuendo.