Il premier sassone al centro di un complotto "no-vax"

DRESDA - Le forze speciali della polizia tedesca hanno oggi realizzato diversi raid e perquisizioni a Dresda, in Sassonia, in risposta alla scoperta di un piano per assassinare il Ministro presidente dello Stato, Michael Kretschmer, in ciò che è stato definito «un grave atto violento nei confronti dello Stato».

A quanto riporta la polizia, il complotto veniva discusso in una chat "no-vax" su Telegram, in cui si pianificava l'uccisione di Kretschmer, in particolare a causa della sua posizione a favore delle vaccinazioni e alle restrizioni del Governo statale imposte per contenere la diffusione del coronavirus. Il tutto è venuto alla luce in seguito ad un'indagine pubblicata dall'emittente ZDF.

Le perquisizioni sono state effettuate nelle abitazioni di alcuni membri della chat (che contiene in totale 103 persone), appartenenti tra l'altro ad un noto gruppo di estrema destra, che intendevano uccidere il premier e altri rappresentanti del Governo sassone durante uno dei loro meeting.

Durante le perquisizioni sono state sequestrate delle armi, con l'indagine che si è incentrata attorno a cinque sospetti principali: non è però chiaro se siano stati effettuati degli arresti.

Oltre alla condivisione di teorie e complotti relativi al coronavirus, nel gruppo s'incitava alla violenza armata contro il Governo, con indicazioni precise persino per istruire i membri su come procurarsi delle armi, tra cui coltelli e balestre.

Un'indagine è stata aperta anche dall'unità antiterrorismo della Sassonia.

Keystone