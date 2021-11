La minaccia che viene dall'est e la possibilità che il Regno Unito possa entrare in guerra contro la Russia

LONDRA - L'esercito britannico dovrà essere pronto ad affrontare un conflitto armato con la Russia, dopo le recenti tensioni nella parte orientale dell'Europa.

Mosca è una minaccia maggiore rispetto a otto anni fa, secondo il capo uscente delle forze armate, Sir Nick Carter. Intervistato prima della fine del suo mandato, alla fine del mese, Carter ha dichiarato di «sperare fortemente» che non si arrivi a uno scontro fisico con la Russia e che, per ogni eventualità, la Nato dovrebbe essere pronta. Ma il presidente russo Vladimir Putin non dovrebbe trasformare una strisciante tensione in una "guerra calda".

«La Russia probabilmente considera il contesto strategico globale come una lotta continua» ma senza arrivare a un'escalation. «La domanda, ovviamente, è come definisci la guerra e io, come soldato, tenderei a definire la guerra come l'atto effettivo di combattimento, e non credo che lo vogliano» sottolinea Carter. «Penso che vogliano provare a raggiungere il loro obiettivo in modi un po' più sfumati».

Carter ha poi definito la Russia «playbook ibrido in cui si collega la disinformazione alla destabilizzazione e l'idea di spingere i migranti verso i confini dell'Unione europea», vedi quello che sta accadendo al confine bielorusso «è un classico esempio di questo genere di cose». È in atto «la classica distrazione» da parte del governo russo, non priva al 100% di rischi: «Penso che dobbiamo stare in guardia e assicurarci che prevalga la deterrenza e, in modo critico, dobbiamo assicurarci che ci sia unità nell'alleanza della Nato e non permettere che si verifichino lacune nella nostra posizione collettiva».