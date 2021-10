Il primo passaporto con l'indicatore di genere X è stato emesso negli Usa

WASHINGTON - Il Dipartimento di Stato americano ha emesso il primo passaporto con il segno X per indicare il genere. Si tratta di un passo finalizzato a implementare politiche "gender-inclusive", come spiegato dall'amministrazione di Washington.

Ned Price, portavoce del Dipartimento di Stato, ha spiegato: «Come il segretario ha annunciato nel mese di giugno, il Dipartimento si sta muovendo verso l'aggiunta di un indicatore di genere X per persone non binarie, intersex, e di genere non conforme che chiedono un passaporto degli Stati Uniti. Voglio ribadire, in occasione dell'emissione di questo passaporto, l'impegno del Dipartimento di Stato nel promuovere la libertà, la dignità e l'eguaglianza di tutte le persone, comprese quelle della comunità Lgbtqi+».

L'opzione sarà offerta dopo che sarà terminato l'aggiornamento dei moduli e il nuovo sistema, quindi all'inizio del 2022. In estate era stato annunciato l'aggiornamento delle procedure, così da permettere ai richiedenti di selezionare autonomamente il genere sessuale per i passaporti e che «non sarà più necessaria la certificazione medica» se la scelta non corrisponde al sesso elencato su altri documenti d'identità ufficiali.