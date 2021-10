No vax, metà degli agenti di Chicago rischia lo stipendio

CHICAGO - Nell'America alle prese col movimento no vax scoppia il caso di Chicago: circa metà degli agenti di polizia rischiano di perdere lo stipendio e di essere messi in aspettativa per non voler mostrare il loro certificato di vaccinazione. Uno scenario preoccupante in una delle metropoli più violente degli Stati Uniti.

Alla linea dura della sindaca democratica Lori Lightfoot si oppongono i sindacati contrari all'obbligo imposto dalle autorità cittadine. Questo nonostante il dipartimento di polizia di Chicago abbia pagato un caro prezzo durante la pandemia, con almeno 228 agenti morti per il Covid nel 2021 e 245 agenti nel 2020.

Oltre 400 vittime, dunque, tra uno dei gruppi di lavoratori essenziali che hanno avuto la precedenza all'inizio della campagna di vaccinazione.