Il giorno prima dell'insediamento Trump potrebbe farsi portare in Scozia da un aereo dell'esercito

EDIMBURGO - Un aereo dell'esercito americano, solitamente utilizzato da Donald Trump per i suoi spostamenti, atterrerà il 19 gennaio al Prestwick Airport, in Scozia, non lontano dal resort golfistico del presidente situato in quel di Turnberry.

L'indiscrezione, pubblicata dal Sunday Post, potrebbe significare la volontà di Trump di non presenziare all'insediamento di Joe Biden che si terrà il 20 gennaio.

Se venisse confermato, questo piano di uscita un po' in sordina contrasta non poco con l'atteggiamento bellicoso mostrato in questi giorni dall'attuale presidente.

Ufficialmente, stando al suo entourage, Trump non avrebbe ancora deciso cosa fare il 20 gennaio. C'è chi pensa che potrebbe organizzare un evento alternativo di modo da sottrarre l'attenzione sull'insediamento del nuovo inquilino della Casa Bianca.

Se questa "fuga" dovesse però essere confermata - scrive Business Insider - potrebbero verificarsi diversi problemi legati alla successione per faccende che richiedono la sua presenza.

Tra queste anche il passaggio di mano della cosiddetta "nuclear football", la valigetta che permette al presidente Usa di lanciare un attacco nucleare, ovunque si trovi.