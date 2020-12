Ma il vaccino funziona anche con la “variante britannica”?

NEW YORK - Gli scienziati Usa del Walter Reed Army Institute of Research si aspettano di sapere nei prossimi giorni se ci sono motivi di preoccupazione per l'efficacia dei vaccini contro la nuova variante del coronavirus che si sta diffondendo in Gran Bretagna. Ma sono fiduciosi.

Secondo quanto riportato dalla Cnn Nelson Michael, direttore del Center for Infectious Diseases Research del Walter Reed, ha affermato: «Sembra plausibile pensare che questa variante non sia una minaccia, ma non si sa mai. Dobbiamo essere diligenti e continuare a controllare».

Giovedì il team dell'istituto militare ha iniziato a esaminare le sequenze genetiche della nuova variante britannica pubblicata online dai ricercatori del Regno Unito, e Michael ha spiegato che «l'analisi al computer ci permetterà di valutare quanto dovremmo preoccuparci», e «altre squadre in tutto il mondo stanno procedendo con questa analisi».

Nell'agosto scorso, il team del Walter Reed ha pubblicato uno studio che mostrava come i vaccini funzionassero ancora contro diverse altre mutazioni del covid.

Nel pomeriggio, il professor Calum Semple, membro del comitato scientifico che consiglia il governo britannico aveva sostenuto che «la mutazione del coronavirus individuata nel Regno Unito è destinata a diventare il ceppo globale dominante»-

Secondo questo, «il virus ha il vantaggio evolutivo di trasmettersi più rapidamente, in questo modo supererà tutti gli altri ceppi». Resta ora da stabilire come si comporta il vaccino con la mutazione del Covid, anche se c'è fiducia in questo senso.