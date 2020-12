Germania: il lockdown è confermato

BERLINO - È ufficiale: ci sarà una chiusura totale in Germania a partire dal 16 dicembre e fino al 10 gennaio, nel tentativo di contenere la diffusione del coronavirus.

Lo ha annunciato la Cancelliera Angela Merkel, dopo aver consultato i presidenti dei Länder nel corso di una videoconferenza questa mattina.

Il lockdown parziale in atto dall'inizio di novembre «non è stato sufficiente», secondo Merkel. Infatti, da qualche giorno c'è di nuovo una crescita esponenziale.

«L'intenzione era ed è sempre quella di evitare il sovraccarico del sistema sanitario» ha poi detto la Cancelliera, «siamo costretti ad agire».

«Il coronavirus è fuori controllo», ha da parte sua aggiunto il presidente della Baviera Markus Soeder, «la pandemia è una catastrofe», ha aggiunto, «che sta provocando la più grande crisi da 50 anni a questa parte».

Il disegno di legge prevede, tra le altre cose, la chiusura delle attività commerciali dal 16 dicembre al 10 gennaio, con eccezioni solo per i negozi che sono considerati essenziali, ad esempio farmacie, supermercati e banche. Parrucchieri, saloni di bellezza, e simili saranno chiusi.

Il piano riguarda anche la scuola, che resterà chiusa (verrà revocato l'obbligo di presenza) durante lo stesso periodo. La chiusura è prevista anche per gli asili. In tal senso, sarà stimolata la concessione di congedi retribuiti per la cura dei figli durante il lockdown. Alle imprese verrà chiesto di chiudere, applicando delle vacanze aziendali, o di spostarsi completamente verso lo smart working. Per dar loro un sostegno, il governo federale ha deciso di estendere gli aiuti finanziari alle imprese.

Per le case di riposo, le case di cura e i servizi di assistenza saranno adottate delle rigide misure di protezione. In particolare, sarà obbligatorio per il personale svolgere un tampone settimanalmente.

Le funzioni religiose saranno poi consentite solo se è possibile mantenere la distanza minima di 1,5 metri. Dal 16 dicembre al 10 gennaio sarà inoltre vietato bere bevande alcoliche negli spazi pubblici, con sanzioni previste per le violazioni. Anche la vendita di articoli pirotecnici prima di Capodanno è vietata.

Per il periodo natalizio, dal 24 al 26 dicembre, il documento propone che, a seconda dell'incidenza dell'infezione, i Länder possano consentire «incontri con 5 persone, più i bambini fino a 14 anni, nella cerchia familiare più stretta» come eccezione alle restrizioni che altrimenti si applicherebbero.

In Germania, lo ricordiamo, i casi giornalieri sono arrivati ad avvicinarsi pericolosamente alle 30mila unità.