L'Austria si dirige verso un secondo lockdown

VIENNA - L'Austria si sta dirigendo verso un secondo lockdown totale.

L'annuncio del confinamento totale è atteso domani pomeriggio durante una conferenza stampa del Cancelliere Sebastian Kurz.

La decisione deriva dal fatto che a quasi due settimane dall'introduzione del lockdown definito "morbido", che includeva un coprifuoco serale, i contagi hanno vissuto una vera e propria impennata, con oltre 9'000 nuovi casi al giorno.

Secondo il quotidiano Der Standard, è in vista la chiusura di tutti gli esercizi commerciali non essenziali, e le visite alle case anziani potrebbero essere inoltre vietate, come negli ospedali. Il Governo in queste ore sta valutando anche la chiusura di asili e scuole elementari. Per scuole medie e superiori è già in vigore la didattica a distanza.

Ci sarà poi un servizio di assistenza garantito per gli alunni di genitori che svolgono lavori essenziali, come era già avvenuto durante la prima ondata di coronavirus durante la scorsa primavera.

L'esperto austriaco Niki Popper ha poi dichiarato che c'è delusione tra le fila del Governo per il mancato effetto delle restrizioni imposte finora. Secondo Popper, i cittadini non hanno ridotto abbastanza i loro contatti sociali.

Il confinamento totale, da quanto emerge, è previsto fino all'8 di dicembre.