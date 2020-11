«Il nostro vaccino? Efficace al 90%». E le borse impazziscono

NEW YORK / MAGONZA - Buone notizie sul fronte dei vaccini contro il coronavirus. Pfizer ha annunciato oggi che il proprio candidato - sviluppato in collaborazione con BioNTech - ha mostrato un'efficacia superiore al 90% nel prevenire la malattia, secondo i risultati preliminari della fase 3 di sperimentazione (tuttora in corso).

L'analisi svolta prende in considerazione 94 casi d'infezione da Covid-19, tra gli oltre 43mila volontari, che hanno ricevuto o due dosi di vaccino o un placebo. E quanto emerge è che i casi di contagio fra le persone vaccinate costituiscono meno del 10% del totale. Di conseguenza, oltre il 90% dei contagi riguarda volontari a cui era stato somministrato un placebo.

In una nota, Pfizer spiega che il vaccino si mostra efficace sette giorni dopo aver ricevuto la seconda dose. Quindi, a 28 giorni di distanza dalla prima inoculazione. Questo valore, che potrebbe subire variazioni con il prosieguo dei test, soddisfa gli addetti ai lavoro. «È quanto aspiravamo a raggiungere quando abbiamo iniziato questo viaggio 10 mesi fa», ha commentato il professor Ugur Sahin, CEO e co-fondatore di BioNTech.

La sperimentazione andrà ora avanti fino alla prossima "milestone", fissata a quota 164 infezioni. Inoltre, Pfizer intende richiedere alla Food and Drug Administration (FDA) americana l'autorizzazione a un utilizzo d'emergenza del vaccino non appena avrà raccolto sufficienti informazioni sulla sicurezza del preparato. Il criterio è quello di tenere sotto osservazione i volontari che hanno ricevuto la seconda dose del vaccino per un periodo di due mesi. E il traguardo in questo senso dovrebbe essere raggiunto nella terza settimana di novembre.

Per quanto riguarda invece la produzione, le previsioni attuali di Pfizer parlano di 50 milioni di dosi entro la fine del 2020 e 1,3 miliardi di dosi nel 2021.

Euforia sulle borse - L'annuncio di Pfizer e BioNTech ha generato un vera e propria ondata di euforia sulle borse. Milano vola in rialzo del 5%, Londra del 3,99%, Parigi del 5,39%, Francoforte del 4,8% e Madrid del 6%. Più timido lo SMI a Zurigo, che fa segnare un +1,76%.

L'UE: «Ordine per 300 milioni di dosi» - «Ottime notizie da Pfizer e BioNTech sui risultati positivi della loro sperimentazione clinica per un vaccino contro il Covid-19. La scienza europea funziona! La Commissione presto firmerà un contratto con loro per avere fino a 300 milioni di dosi. Continuiamo a proteggerci a vicenda nel frattempo», lo scrive la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su Twitter.