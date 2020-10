NASSAU - Lutto nel mondo del cinema. È morto Sean Connery. La notizia del decesso dell'attore scozzese, celeberrimo per le sue interpretazioni dell'agente 007, è stata anticipata oggi dalla BBC, confermata dai famigliari. Connery aveva festeggiato i 90 anni ad agosto.

Stando ai media britannici, Connery è deceduto nel sonno nella sua villa a Nassau, nella Bahamas, dove risiedeva stabilmente da tempo per gran parte dell'anno.

«Se ne è andato in pace, nel sonno» ha confermato alla Bbc il figlio Jason Connery. «Mio padre non stava molto bene ultimamente, e ha potuto avere attorno la sua famiglia in questo momento. Ora stiamo elaborando quanto accaduto».

La notizia campeggia in apertura dei giornali online di tutto il mondo. «Icona del XIX secolo», «leggenda del cinema», Connery è ricordato soprattutto per la sua interpretazione di James Bond, in ben sette film della saga dell'agente 007. Nella sua carriera di attore ha vinto un Oscar (1988, The Untouchables), due Bafta e tre Golden Globe. Famose anche le sue interpretazioni ne "Il nome della Rosa", "Indiana Jones e l'ultima crociata", "Gli Intoccabili", "Il Primo Cavaliere", "Highlander".

«La Scozia è in lutto». Lo scrive la premier scozzese, Nicola Sturgeon, su Twitter. «Mi si è spezzato il cuore dopo aver saputo della morte di Sir Sean Connery. Il nostro Paese piange uno dei suoi figli più amati».

«Sean è nato in una famiglia operaia di Edimburgo e grazie al talento e al duro lavoro è diventato un'icona del cinema internazionale e uno degli attori più affermati al mondo».

Nato a Fountainbridge, un sobborgo di Edimburgo, il 25 agosto del 1930 dal camionista Joseph Connery e da Euphemia McBain, cameriera, l'attore è sempre stato notoriamente riservato sulla sua vita privata. Si è sposato due volte, nel 1962 e nel 1973. Vegano e ambientalista, è famoso per il suo impegno a favore della causa separatista scozzese - in occasione del referendum del 2014 - e del partito nazionale scozzese (SNP).