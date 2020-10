Duro attacco di Joe Biden a Donald Trump

SAN FRANCISCO - La battaglia per le presidenziali americane è proseguita in Florida, uno degli stati chiave. Il giorno dopo lo show di Trump, è stato il turno di Joe Biden, che ha accusato il presidente di considerare gli anziani «sacrificabili».

«Non siete praticamente nessuno, siete sacrificabili, è così che vede gli anziani», ha detto Biden in un comizio in un centro per anziani a Pemproke Pines, condannando la gestione dell'epidemia di Covid da parte di Trump e i suoi tentativi di abolire l'Obamacare.

Biden ha tenuto un comizio tenendo la mascherina nel sud dello stato, tra le misure di distanziamento sociale. In netto contrasto con l'evento di Trump, il giorno prima, a cui avevano partecipato migliaia di persone, molte delle quali senza mascherina.

Biden ha criticato Trump per aver tenuto «feste con i repubblicani che si abbracciano senza preoccuparsi delle conseguenze», mentre gli anziani non potevano vedere i loro nipoti. Il riferimento è all'evento organizzato alla Casa Bianca in onore della giudice Amy Coney Barret, che sarebbe risultato un super-diffusore del Covid.

Si attende, ora, la risposta dell'attuale Presidente degli Stati Uniti.

Twitter: diversi account sospesi - Twitter ha sospeso diversi account falsi di presunti sostenitori afroamericani di Donald Trump che erano riusciti a raccogliere diverse migliaia di contatti in pochi giorni.

«I nostri team stanno lavorando 24 ore su 24 per indagare su questa attività e agiranno in conformità con le normative di Twitter se saranno violate le regole», ha detto un portavoce del gruppo con sede a San Francisco.

Darren Linvill, docente alla Clemson University specializzato in disinformazione sui social media, ha pubblicato esempi di questi account falsi su Twitter. «Sì, SONO NERO E VOTO PER TRUMP! Ai gauchos non piacerà ma non mi interessa !!!», ha twittato ad esempio il profilo di "Ted Katya" il 17 settembre, con tante emoji.

Questo tweet è stato condiviso più di 6'000 volte e «mi è piaciuto» più di 16'000. La maggior parte di questi account «utilizzavano foto di veri americani sui loro profili. Molti sono stati seguiti da decine di migliaia di follower», ha detto Linvill.

L'ultimo sondaggio - Joe Biden è in vantaggio di 17 punti su Donald Trump. È ciò che emerge dal sondaggio Opinium-Guardian Us. Il candidato democratico ha infatti il 57% dei consensi, mentre Trump ha il 40%.

Anche Barack Obama è sceso in campagna elettorale. La prossima settimana l'ex presidente Usa visiterà alcuni degli Stati dove il voto è già iniziato per cercare di imprimere un'accelerata finale a Joe Biden.