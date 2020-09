«Pensavo fosse un cristallo», invece trova un diamante da 9 carati

LITTLE ROCK - Da quando c'era stato da piccolo con la scuola, Kevin Kinard torna regolarmente al Diamonds State Park in Arkansas alla ricerca di diamanti. E così ha fatto anche il 7 settembre, quando insieme agli amici ha portato tutta l'attrezzatura per cercare le pietre preziose.

«Ho setacciato l'acqua per una decina di minuti, ma poi ho preferito cercare tra la terra. Mi sembrava un pezzo di cristallo, luccicava, così l'ho preso e l'ho messo nella borsa. Poi ho proseguito le ricerche» ha dichiarato lo stesso fortunato ricercatore.

Dopo alcune ore di ricerca, Kevin e i suoi amici si sono fermati al Diamond Discovery Center del parco, per far valutare quanto raccolto. «Non volevo nemmeno far controllare quello che avevo trovato, ma la mia amica lo ha fatto e allora l'ho seguita». Un dipendente ha poi portato il ritrovamento in un altro ufficio per esaminarlo più attentamente. Ed ecco la rivelazione: Kevin aveva trovato un diamante di 9,07 carati. «Ho pianto quando me l'hanno detto, ero completamente sotto shock».

Si tratta del secondo ritrovamento più importante da quando il parco è stato aperto al pubblico nel 1972.

I diamanti vengono spesso rinominati con il nome di chi l'ha trovato. Dato che Kevin si trovava insieme ai suoi amici, ha rinominato il diamante "Kinard Friendship Diamond".

Nel 2020 al parco sono stati trovati 246 diamanti, per un totale di 59,25 carati.

Diamond State Park