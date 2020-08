Trump: «Non ho mai chiesto il mio volto sul Monte Rushmore, ma è una buona idea»

WASHINGTON - «Fake News»: Donald Trump attacca il New York Times per la notizia secondo cui lo scorso anno un funzionario della Casa Bianca avrebbe contattato l'ufficio della governatrice repubblicana dello Stato, Kristi Noemi, per chiedere quale fosse l'iter da seguire per aggiungere il volto dell'attuale presidente americano a quelli dei quattro presidenti scolpiti sul monte Rushmore.

«Non l'ho mai suggerito benché, in base a tutte le numerose cose che ho realizzato durante i primi tre anni e mezzo, forse più di ogni altro presidente, mi sembra una buona idea!».

Scolpito tra il 1927 e il 1941 a partire da un'idea dello storico locale Doane Robinson, il Memoriale nazionale del Monte Rushmore raffigura quattro presidenti degli Stati Uniti: da sinistra a destra George Washington (1732-1799, 1° presidente degli Stati Uniti), Thomas Jefferson (1743-1826, 3° presidente), Theodore Roosevelt (1858-1919, 26° presidente) e Abramo Lincoln (1809-1865, 16° presidente).

Come si legge sul sito ufficiale del monumento, Washington «è il padre del Paese e ha gettato le fondamenta della democrazia americana»; Jefferson «è stato l'autore principale della Dichiarazione d'indipendenza»; Roosevelt «ha garantito una guida quando l'America conobbe una rapida crescita economica entrando nel 20° secolo» e fu «determinante» per la costruzione del Canale di Panama «che collega l'est all'ovest»; Lincoln, infine, «mantenne unita la Nazione durante la prova più grande, la Guerra civile».