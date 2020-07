Gli Usa rallentano, l'India no

WASHINGTON - Rallenta l'aumento dei casi di coronavirus negli Stati Uniti: sono stati 55'187 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, rispetto agli oltre 60'000 degli ultimi giorni. I decessi sono stati 518.

È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University, che parla di 4,2 milioni di casi totali negli Usa e 146'909 decessi.

Frattanto, il presidente Trump ha dovuto rinunciare ad effettuare il tradizionale lancio di apertura il 15 agosto in vista dell'inizio del campionato di Baseball, lo sport nazionale.

«Vista la mia grande attenzione sul virus dalla Cina, inclusi incontro sui vaccini, sull'economia e su molto altro, non sarò in grado di essere a New York ed effettuare il lancio di apertura per gli Yankees. Faremo più avanti nella stagione», ha twittato il presidente degli Stati Uniti.

In India quasi 50mila casi in un giorno - L'India ha invece registrato 49'931 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, vale a dire il livello giornaliero più alto dall'inizio della pandemia: il nuovo record, secondo i conteggi ufficiali del ministero della Sanità riportati dalla Cnn, è stato accompagnato da ulteriori 708 decessi.

I nuovi dati portano il bilancio complessivo dei contagi a quota 1'435'453 e quello dei morti a quota 32'771. Ad oggi i casi attivi sono 485'000 e le persone guarite sono 917'568.

Da parte sua, il Consiglio per la ricerca medica dell'India ha reso noto che dall'inizio della pandemia sono stati effettuati oltre 16,8 milioni di test. Il Paese ha il terzo numero di casi più alto al mondo dopo gli Usa e il Brasile.

Brasile oltre i 2,4 milioni di contagi - Il bilancio dei casi di coronavirus in Brasile ha superato la soglia dei 2,4 milioni, mentre quello dei decessi è ad oggi oltre quota 87mila: lo ha reso noto il ministero della Sanità, secondo quanto riporta la Cnn. Secondo i dati ufficiali, nelle ultime 24 ore nel Paese sono stati registrati 24'578 nuovi contagi e 555 ulteriori morti, per un totale di 2'419'091 casi e 87'004 decessi dall'inizio della pandemia cinque mesi fa (il 26 febbraio scorso).