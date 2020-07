Inversione di tendenza: in vista un calo della popolazione mondiale

WASHINGTON - La popolazione mondiale raggiungerà probabilmente un picco di 9,7 miliardi nel 2064, per poi scendere a circa 8,8 miliardi entro la fine del secolo.

Lo ha rivelato un nuovo studio svolto dai ricercatori dell'Health Metrics and Evaluation dell'University of Washington's School of Medicine, pubblicato su The Lancet.

E così, circa 23 paesi vedranno la popolazione ridursi di oltre il 50% entro il 2100. Gli autori del rapporto prevedono che la popolazione del Giappone si ridurrà da circa 128 milioni di persone nel 2017 a 60 milioni nel 2100, la Thailandia vedrà una contrazione da 71 a 35 milioni, la Spagna da 46 a 23 milioni, l'Italia da 61 a 31 milioni, il Portogallo da 11 a 5 milioni e la Corea del Sud da 53 a 27 milioni.

E non c'entra il coronavirus, ma il migliore accesso all'istruzione e alla contraccezione da parte delle donne. La previsione è quella di 2,1 nascite per donna in media.

D'altra parte, la popolazione dell'Africa subsahariana si potrebbe triplicare nello stesso periodo di tempo, facendo sì che poco meno della metà della popolazione mondiale sia di origine africana. I ricercatori prevedono che la popolazione dell'Africa subsahariana potrebbe passare da una stima di 1,03 miliardi nel 2017 a 3,07 miliardi nel 2100.

«Fin dagli anni '60, ci siamo concentrati sulla cosiddetta esplosione demografica», ha detto alla Ccn il dottor Christopher Murray, che ha condotto la ricerca. «Improvvisamente, ora stiamo assistendo ad una svolta: stiamo passando da troppe a troppo poche persone».

Utilizzando i dati dello studio Global Burden of Disease Study 2017, i ricercatori hanno previsto che le popolazioni che si ritireranno più velocemente saranno quelle dell'Asia e dell'Europa centrale e orientale.

Murray ha detto che non solo la popolazione si ridurrà, ma la società sarà generalmente più anziana, il che avrà un impatto sostanziale sulla crescita economica. «Ci saranno più persone che hanno bisogno di benefici da parte del Governo, e ci saranno meno persone che pagano le tasse», ha spiegato.

Il numero globale di persone di età superiore agli 80 anni potrebbe sestuplicarsi, passando da 141 milioni a 866 milioni. Nel frattempo, si prevede che il numero di bambini sotto i cinque anni diminuirà di oltre il 40% - da 681 milioni nel 2017 a 401 milioni nel 2100.

Ma con il calo della fertilità, i ricercatori osservano che l'immigrazione potrebbe essere la chiave per compensare la contrazione della popolazione e attenuare la crisi economica dovuta all'invecchiamento generale.