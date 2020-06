Il mesto rientro di Trump

WASHINGTON - Camicia sbottonata, cravatta rossa slacciata, sguardo affranto: le immagini in tv e sui social di Donald Trump che sbarca dall'elicottero Marine One alla Casa Bianca sembrano raccontare la stanchezza ma anche la delusione del presidente dopo il comizio flop a Tulsa.

Il presidente americano scende la scaletta con in mano il cappellino rosso della campagna elettorale e con un'aria afflitta. Mentre procede verso la sua residenza fa un breve cenno di saluto, alza il pollice ma appare evidentemente contrariato. Non si erano mai viste immagini così, di un Trump abbattuto. Del resto, quello che doveva essere un bagno di folla è stato una doccia fredda, la prima nei comizi di Trump.

Bolton: «Voterò per Biden» - Intanto, alla vigilia dell'uscita del suo libro "The Room Where It Happened", con rivelazioni bomba contro Donald Trump, l'ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton ha detto in una intervista al Daily Telegraph che intende votare per Joe Biden alle prossime presidenziali. «Nel 2016 votai per Trump e non per Hillary Clinton, ma ora, avendo visto questo presidente da vicino, non posso farlo di nuovo. La mia preoccupazione è per il Paese, e lui non rappresenta la causa repubblicana che voglio sostenere», ha spiegato. «Il presidente non ha una base filosofica o una strategia, non conosce la differenza tra interesse nazionale degli Stati Uniti e gli interessi di Donald Trump», ha dichiarato.«"C'è una confusione tra l'interesse nazionale e il suo interesse personale, cosa che è molto pericolosa per il Paese», ha proseguito.

Keystone