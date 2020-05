Il sogno di Elon Musk bloccato dal maltempo

CAPE CANAVERAL - Avrebbe dovuto iniziare oggi una nuova era di voli umani nello spazio. L'era di Space X e della capsula Crew Dragon. Ma il lancio, previsto alle nostre 22:30, è stato annullato dieci minuti prima della partenza (qui la diretta streaming) causa maltempo. La pioggia incessante su Cape Canaveral e soprattutto il rischio di una tempesta tropicale hanno portato alla decisione dell'ultimo momento.

L'era di Elon Musk è solo rimandata alle 3.22 p.m. di sabato (le 21.22 in Svizzera). È la prima volta che una società privata di voli spaziali usa il proprio progetto di razzi e navicelle spaziali per lanciare gli esseri umani in orbita. Infine, è anche la prima volta dal 2011 che degli astronauti americani partiranno verso lo spazio da suolo statunitense.

I protagonisti assoluti saranno i due astronauti americani Douglas Hurley e Robert Behnken, che fino a sabato saranno rimessi in quarantena. Secondo Bridenstine, i due astronauti «sono degli eroi, eroi americani, pronti a gettare le fondamenta per una nuova era del volo umano nello spazio». La loro missione comincerà con 19 ore di volo verso la Iss: una volta giunti a bordo, si uniranno ai tre colleghi della Expedition 63 (l'americano Chris Cassidy e i russi Anatoli Ivanishin e Ivan Vagner) per un tempo variabile che potrà andare da uno a quattro mesi.

Il rientro, che si concluderà con un tuffo nell'oceano Atlantico, verrà programmato in base alle condizioni della navetta, al meteo e all'avanzamento dei preparativi per la successiva missione, Crew-1, la prima operativa. «Ricordiamoci che Demo-2 è un test di volo», ha sottolineato Bridenstine. «La priorità è sperimentare il veicolo e riportarlo a casa in sicurezza per essere poi pronti al lancio di Crew-1».

keystone-sda.ch / STF (David J. Phillip)