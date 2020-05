«Se il virus riprende la sua folle corsa saremo costretti a richiudere»

PARIGI - Dopo 55 lunghi giorni trascorsi in lockdown anche la Francia ha avviato, questa mattina, la sua graduale ripartenza verso la nuova normalità.

Attività commerciali e industriali sono aperte, così come le scuole materne ed elementari che vogliono farlo. Si possono frequentare liberamente altre persone (in gruppi di massimo dieci unità) ed è possibile allontanarsi fino a 100 chilometri da casa. Le porte che invece sono rimaste chiuse sono quelle di bar, ristoranti e scuole superiori, che dovranno attendere il mese di giugno. A patto che non si verifichino nuovi picchi di contagio.

La situazione è attentamente monitorata, come ricordato questa mattina ai microfoni di BFMTV-RMC dal ministro degli Affari Sociali e della Sanità francese Olivier Véran. Il tasso di contagio (R0) in Francia, ha detto, è stimato in questo momento attorno allo 0,6.

«Sappiamo che con l'allentamento del lockdown ci sarà un aumento di questo valore R0. Ciò che vogliamo è che resti al di sotto di 1, in modo che l'epidemia prosegua nel suo declino». E nel caso contrario, l'ipotesi di una nuova chiusura è tutt'altro che scartata.

«Se il virus dovesse riprendere la sua folle corsa saremo costretti a imporre nuovamente delle misure di confinamento», ha detto Véran invitando la cittadinanza a essere responsabile. «Le condizioni attuali ci permettono di allentare questo lockdown generale, ma dobbiamo fare molta attenzione».

La situazione in Francia In Francia si contano 176'970 casi di contagio da coronavirus dall'inizio dell'emergenza, dei quali 94'373 ancora attivi. I decessi sono finora 26'380.

keystone-sda.ch / STF (JULIEN DE ROSA)