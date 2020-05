La pandemia accelera in America Latina

BRASILIA - Nuova accelerazione della pandemia da coronavirus in America latina, dove in meno di 24 ore i contagi sono cresciuti di 18'000 unità, raggiungendo quota 361'593, mentre si sono aggiunti 1300 morti per un totale complessivo di 20'149. È quanto si emerge da una statistica elaborata dall'ANSA per 34 nazioni e territori latinoamericani.

Il Brasile si conferma il Paese più colpito con 162'699 contagiati e 11'123 morti, seguito da Perù (67'307 e 1'889) e Ecuador (29'559 e 2'127).

Nella classifica con più di 5'000 contagi si posizionano quindi il Messico con un alto numero di morti rispetto ai contagiati (33'460 e 3'353), il Cile (28'866 e 312), la Colombia (10'4951 e 445), la Repubblica Dominicana (10'347 e 388), Panama (8'282 e 237) e l'Argentina (5'776 e 300).

Decessi in calo negli USA - Gli Stati Uniti hanno registrato 776 ulteriori decessi per coronavirus in 24 ore, l'incremento più basso da marzo, portando il totale a 79'522 morti. Lo rende noto l'università americana Johns Hopkins, secondo cui i casi totali di positività registrati nel Paese hanno raggiunto quota 1'329'072.