New York in lotta contro il Covid, è morto anche un bambino

NEW YORK - In una New York nella morsa del coronavirus, le autorità hanno comunicato che è morto anche un bambino. La notizia è stata resa nota nel momento in cui il bilancio dei decessi in tutto lo Stato ha supera quota 1'300.

Le autorità non hanno voluto comunicare l'età del bambino, tuttavia hanno riferito che aveva delle patologie preesistenti. New York è l'epicentro dei contagi da coronavirus in tutti gli Stati Uniti con oltre il 40% di tutti i decessi. La maggior parte dei pazienti ha meno di 50 anni.

La Città di New York sta lottando, unita e con forza, per assistere tutti i malati e combattere la diffusione del coronavirus. Ma non è sola, in soccorso alla 'Grande Mela', decine di operatori sanitari di Atlanta si sono imbarcati su un aereo per giungere in aiuto dei dottori e infermieri locali, stravolti dalla situazione.

Anche l'ospedale da campo allestito a Central Park è ora operativo: da oggi inizierà ad accogliere pazienti malati di coronavirus. L'ospedale consiste in 14 tende in grado di ospitare 68 pazienti ed è dotato di 10 respiratori, ma anche di apparecchiature per effettuare lastre e una farmacia. A realizzarlo è il gruppo evangelico Samaritan's Purse per accettare pazienti dell'ospedale Mount Sinai.

Più morti che per l'11 settembre - Più morti che nell'attentato dell'11 settembre del 2001. Così il Washington Post sintetizza gli ultimissimi dati sull'andamento dell'epidemia di coronavirus negli Stati Uniti, con i morti che superano i 2977 dell'attentato di quasi 20 anni fa. Secondo la Johns Hopkins University le vittime del virus sono 3170. I casi di contagio sono saliti a 164610.

L'Empire State Building cambia colore [FOTO SOTTO] - Nel frattempo, l'Empire State Building si è tinto di rosso come un cuore pulsante, con il pinnacolo che è diventato una sirena con luci bianche in movimento. Il cambio di look di uno degli edifici più famosi di New York è in omaggio e per ringraziare gli "eroi in prima linea", ovvero medici e infermieri, durante l'emergenza del coronavirus.

«Durante la battaglia del coronavirus, le caratteristiche luci bianche saranno sostituite dal battito cardiaco dell'America con una sirena bianca rossa sulla punta per gli eroici lavoratori in prima linea nella battaglia» si legge nell'account Twitter dell'Empire State Building.

L'edificio cambia spesso le sue luci per mettere l'accento su occasioni importanti: l'arancione è per la lotta alle armi, il nero per le sparatorie di massa. Ma la scelta per il coronavirus non convince tutti. E sui social è scattata la polemica. «E' inquietante. Lasciate l'Empire normale. E' un simbolo di New York e gli edifici non hanno bisogno di mostrare panico», affermano alcuni critici.