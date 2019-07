Florida invasa dalle iguane: «Incoraggiamo ad ucciderle»

TALLAHASSEE - L’avviso diffuso in questi giorni dall’agenzia per la conservazione della fauna della Florida (FWC) suona come una sentenza di morte: «L’FCW incoraggia i proprietari di casa a uccidere le iguane che si trovino sulle loro proprietà ogni qual volta possibile. Le iguane possono anche essere uccise tutto l’anno senza permesso in 22 aree pubbliche del sud della Florida».

Il bersaglio della Florida Fish and Wildlife Conservation Commission sono in particolare le iguane verdi - o comuni - e il motivo del recente incitamento allo sterminio è che questa specie invasiva e originaria dell’America centrale e meridionale sta infestando in maniera sempre più preoccupante il sud dello Stato. «Le iguane verdi non sono native della Florida e sono considerate una specie invasiva a causa dei danni che possono causare ad argini, marciapiedi e piante ornamentali», specifica l’FCW.

Sentito da ABC News, Joseph Wasilewski, esperto di animali selvatici della Florida e dei Caraibi all'Università della Florida, segnala altri pericoli: «È un problema serio da molti punti di vista», sottolinea. «Distruggono campi, rovinano strade, causano panne ai trasformatori elettrici, possono trasmettere la salmonella e possono rappresentare un pericolo per l’aviazione», spiega il ricercatore.

Solo nel sud est della Florida, il Centro per le specie invasive dell’Università della Georgia ha recensito più di 3’000 iguane verdi dal 2005 a oggi. Le iguane verdi maschio possono raggiungere il metro e mezzo di lunghezza e pesare fino a 8 kg. Le femmine possono essere altrettanto lunghe, ma di solito non superano i 3 kg di peso. Sono animali che possono vivere fino a 10 anni in libertà e anche 19 in cattività. Per riprodursi, le femmine scavano reti di tunnel negli argini dei fiumi e sotto le spiagge che possono superare i 20 metri di lunghezza e depongono dalle 14 alle 76 uova.