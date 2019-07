Sea Watch: oltre 1 milione di euro per Carola

BERLINO / ROMA - Le donazioni per l'organizzazione umanitaria tedesca Sea Watch dopo l'arresto in Italia della comandante Carola Rackete hanno superato il milione di euro. La raccolta fondi è stata lanciata ieri dai presentatori televisivi Jan Böhmermann e Klaas Heufer-Umlauf: dalla Germania finora sono arrivati 735.000 euro e oltre 410mila euro dalla pagina Facebook italiana dell'iniziativa.

La colletta era stata lanciata per il pagamento delle sanzioni che saranno inflitte a Rackete per aver forzato l'ingresso nel porto di Lampedusa, oltre che per le spese giudiziarie. Quanto avanzerà verrà usato dalla Ong per procurarsi una nuova nave in caso di sequestro o confisca del natante che Rackete comandava.

Berlino: «Non possiamo intervenire sulla giustizia italiana» - «Non possiamo intervenire sulla giustizia italiana». Lo ha detto Martina Fiez, portavoce del governo tedesco, riferendosi all'arresto di Carola Rackete, comandante della Sea Watch, ribadendo che il governo di Berlino «è contro la criminalizzazione dei soccorritori in mare».

«Le accuse vanno verificate. Seguiamo la situazione molto attentamente», ha spiegato, aggiungendo che «attualmente il governo tedesco si sta adoperando per una soluzione europea».