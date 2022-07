Stretta di mano fra IBSA e Choose Life Biotech

Mario Branda, Sindaco di Bellinzona, esprime soddisfazione per l’insediamento di CLB: «Siamo particolarmente felici di questa nuova nascita che interessa la nostra Città. L’arrivo di CLB è un ulteriore tassello nella costruzione di un polo di ricerca in biomedicina che Bellinzona persegue anche con investimenti importanti – per esempio attraverso il contributo di 12,8 milioni di franchi per la nuova sede dell’Istituto di ricerca in biomedicina (IRB) e dell’Istituto oncologico di ricerca (IOR) inaugurata lo scorso anno, e l’acquisto per 6 milioni della precedente sede di IRB – fin dalla fine degli anni ‘90, quando quella che oggi possiamo chiamare realtà era soltanto una visione. Grazie alla partnership con IBSA, siamo certi e fiduciosi che lo sviluppo a Bellinzona di CLB potrà dare un ulteriore contributo al nostro progetto che per la regione e per il Ticino ha un forte valore strategico».