Al LAC debutta Eutopia

LUGANO - Eutopia, nuovo lavoro di Trickster-p, debutta al LAC in Teatrostudio venerdì 18 marzo dove resterà in scena fino a domenica 27.

Prodotto da LAC Lugano Arte e Cultura e Trickster-p, in co-produzione con Theater Chur, ROXY Birsfelden, Südpol Luzern, TAK Theater Liechtenstein e FOG Triennale Milano Performing Arts, il nuovo progetto di Cristina Galbiati e ilija Luginbühl, Eutopia, vuole esplorare un diverso paradigma del ‘fare insieme’ attraverso un approccio ludico e multisensoriale.

Dopo numerosi lavori in cui la fruizione individuale degli spettatori aveva privilegiato l’intimità dell’esperienza, la compagnia ticinese sceglie, così, di tornare ad un’azione condivisa, invitando il pubblico a valorizzare questo agire collettivo come ritorno all’essere in presenza e al qui e ora che ne determina la natura, e trasforma lo spazio scenico in un grande tavolo, per proporre a spettatrici e spettatori di immaginare mondi possibili e nuovi modelli di convivenza, alla ricerca di un equilibrio possibile tra responsabilità individuale e visione collettiva.

Coniugando performance, installazione e game design, Eutopia rimette così in discussione vecchi modelli biologici, ecologici e antropologici invitando spettatrici e spettatori a farsi soggetti attivi di una esperienza partecipativa i cui esiti sono determinati dai singoli apporti di ciascuno di loro. Come scrive Cristina Galbiati nelle note di regia, il progetto affonda le radici nel periodo in cui esplose la crisi pandemica che esattamente due anni fa bloccò in modo violento e inappellabile il debutto di Book is a Book is a Book.

Per il lavoro Trickster-p si è avvalso della collaborazione di artiste e artisti che accompagnano il suo percorso artistico da anni: il musicista Zeno Gabaglio, i dramaturg Simona Gonella e Yves Regenass, il grafico e architetto Paolo Cavalli, oltre al docente di game design all’Università Milano Bicocca, Pietro Polsinelli e all’assistente di produzione Arianna Bianconi.

Incontro: Fare insieme, partecipazione a teatro

Precede e introduce il debutto di Eutopia, l’incontro di approfondimento Fare insieme, partecipazione a teatro che avrà luogo mercoledì 16 marzo alle ore 18:30 in Sala Refettorio, e che ospiterà Carmen Pedullà, giovane studiosa e autrice del volume Il teatro partecipativo. Paradigmi ed esperienze (edizioni Titivillus). Il dialogo tra Cristina Galbiati e Carmen Pedullà sarà moderato da Tiziana Conte, giornalista e operatrice culturale.

L’evento, nell’ambito del programma LAC edu, è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazione consigliata sul sito edu.luganolac.ch.