Il Teatro Sociale è chiuso, ma c'è “Palimpsest Bellinzona”

BELLINZONA - Pur restando chiuso fino al 22 gennaio 2021, il Teatro Sociale Bellinzona non interrompe del tutto il dialogo con il suo pubblico.

All'esterno del teatro, fruibile individualmente tramite smartphone, è infatti disponibile “Palimpsest Bellinzona”, un’installazione sonora e coreografica di Nicole Seiler alla cui realizzazione hanno collaborato l'attrice Margherita Saltamacchia e la performer Camilla Parini. "Palimpsest Bellinzona" funziona come un'audioguida geolocalizzata. È un progetto pensato in funzione della chiusura dei teatri ed è disponibile tutti i giorni, 24 ore su 24, scaricando l'apposita applicazione per smartphone. Ulteriori informazioni in merito sulla pagina dedicata sul sito del Teatro Sociale.

Abbinato a "Palimpsest Bellinzona" il Teatro Sociale Bellinzona promuove un concorso con in palio biglietti e abbonamenti per gli spettacoli. Per parteciparvi occorre rispondere a questa domanda: "Quale strumento musicale, dorato in oro zecchino, orna il palco del governo?". La risposta, che si può trovare ascoltando attentamente "Palimpsest Bellinzona", va inviata all'indirizzo di posta elettronica ilnostro@teatrosociale.ch indicando nome, cognome, indirizzo postale e recapito telefonico. Al concorso si può partecipare con una sola risposta per persona; il termine di partecipazione è il giorno in cui scadrà la chiusura dei teatri (attualmente il 22 gennaio 2021). Ulteriori informazioni sul concorso sono disponibili sul sito internet e sulla pagina Facebook del Teatro Sociale Bellinzona.