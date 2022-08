La storia (e i memorabilia) del rock? In mostra a Morcote

L'esposizione sarà aperta al pubblico ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 17 alle 21. In mostra oltre 200 cimeli e ricordi collezionati in 40 anni di concerti e di viaggi in giro per il mondo da due sognatori ticinesi, Claudio Mollekopf ed Eros Girardi. “The Long Road of Rock” condurrà i visitatori in un lungo viaggio che inizia dagli anni ‘60 e si conclude nei 2000, nel quale verranno raccontate le tappe più importanti della storia del rock e descrivendo quello che questo genere musicale è stato e continuerà a essere all’interno della nostra società. Si va da The Beatles a Jimi Hendrix, da Elvis Presley ai Guns n’ Roses, da David Bowie a lggy Pop fino ad arrivare ai Queen e molto di più.