Oggi JazzAscona è sgargiante e spettacolare

La terz’ultima serata del festival di giovedì 30 giugno offre l’occasione per ammirare una volta di più le star di New Orleans già viste in azione negli scorsi giorni. Pensiamo ad esempio allo spettacolare gruppo funk di Bo Dollis & The Wild Magnolias, con i suoi Indiani del Mardi Gras dagli sgargianti costumi, in programma alle 22.45 in piazzale Elvezia, alla NOJO 7, formazione che riunisce i migliori solisti della New Orleans Jazz Orchestra, alle 23.30 alla chiesa, oppure alla regina del nuovo soul di New Orleans, Erica Falls, che ci farà ballare da mezzanotte in poi allo stage New Orleans.