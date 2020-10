La fanciulla prodigio affronta Mozart

LUGANO - Tra strette misure di sicurezza anti Covid-19, l’Orchestra della Svizzera italiana (OSI) sarà protagonista in due concerti al LAC con la bambina prodigio del pianoforte Alexandra Dovgan, giovedì 29 ottobre 2020 alle ore 20.30 e venerdì 30 ottobre sempre alle 20.30.

Per garantire al pubblico la massima sicurezza possibile, verrà lasciato un posto libero a destra e a sinistra di ogni prenotazione (singola o di gruppo), con mascherina obbligatoria per tutti, prima, durante e dopo il concerto. Inoltre, per evitare assembramenti, il concerto si svolgerà senza pausa. Il programma, sotto la bacchetta del direttore d’orchestra francese François Leleux, ruota tutto intorno al magnetico genio di W. A. Mozart: apre la serata la siderale Piccola musica notturna del maggior compositore dodecafonico italiano, Luigi Dallapiccola, con un titolo omaggio alla celebre serenata mozartiana Eine kleine Nachtmusik, mentre la conclusione del concerto è affidata alla notissima sinfonia Italiana di Felix Mendelssohn, grande ammiratore ed esecutore di Mozart nel periodo romantico.

Ma l’attesa massima sarà per la solista del Concerto in la maggiore KV 488 di W. A. Mozart, Alexandra Dovgan. «È un caso raro: la definizione di “bambino prodigio” non è adatta alla pianista tredicenne Alexandra Dovgan, perché questo miracolo non ha nulla d'infantile. Ascoltandola sentirete suonare un adulto, una personalità. Mi fa piacere sottolineare la maestria della sua formidabile insegnante, Mira Marchenko, ma ci sono cose che non si possono insegnare. Il talento di Alexandra Dovgan è armonioso in un modo raro, il suo modo di suonare è autentico e concentrato. Prevedo un grande futuro per lei». Chi scrive è un’artista della statura di Grigorij Sokolov, che l’ha affidata al suo manager personale.

Il concerto del 29 ottobre, sostenuto dall’Associazione degli Amici dell’OSI (AOSI) e realizzato nell’ambito dei Concerti RSI, è offerto in diretta radiofonica su RSI Rete Due e in videostreaming

(rsi.ch/live-streaming). La prevendita dei biglietti per OSI al LAC è effettuata presso la biglietteria del LAC a Lugano in Piazza Luini 6 (MA-DO 10-18). Informazioni su www.osi.swiss.

Gli ultimi biglietti disponibili saranno in vendita anche le sere dei concerti alla cassa serale del LAC, dalle ore 19.00. Si informano inoltre gli interessati che venerdì, prima della replica del concerto, si terrà l’Assemblea generale AOSI: l’appuntamento è per venerdì 30 ottobre 2020, alle ore 17:30 nella Sala Teatro del LAC. L’iscrizione è obbligatoria, scrivendo un’e-mail a osi@osi.swiss.