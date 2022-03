"L'Afrique des femmes" e l'omaggio a Tiziana Soudani

LOCARNO - Avrà luogo martedì 8 marzo la serata in ricordo della produttrice cinematografica ticinese Tiziana Soudani. Per l'occasione sarà proiettato in anteprima cantonale, al PalaCinema di Locarno alle 20.30, il documentario "L’Afrique des femmes" di Mohammed Soudani, reduce dal successo ottenuto alla presentazione alle Giornate cinematografiche di Soletta.

All'evento prenderanno parte il regista e una delle protagoniste, Catherine Tetteh. Il film sarà presentato da Silvana Bezzola, che modererà il dibattito finale.

Produzione postuma di Tiziana Soudani, "L'Afrique des femmes" le è stato dedicato. È un viaggio alla scoperta del Continente africano, che ha preso risolutamente la via dell'integrazione nell'economia mondiale e che ha quale protagonista la donna africana. «A 70 anni dall’indipendenza, attraverso i racconti di donne in Ghana, Senegal, Rwanda, Mozambico, Kenya, Costa d’Avorio e Burundi, è chiaro come la fallimentare strategia maschilista, fra genocidi, crisi, guerre intestine e fame, non abbia certo migliorato le condizioni di vita in Africa» spiega la casa produttrice Amka Films Productions, che ha realizzato il documentario in coproduzione con RSI Radiotelevisione svizzera – SRG SSR.