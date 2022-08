Dai Collage agli Antani Project: due serate in musica a Sobrio

Sabato 6 agosto si parte alle 20.15 con Leone 11, giovane cantautore emergente finalista nel 2021 al Premio Lucio Dalla. A seguire i Tirataie, gruppo bellunese che porterà direttamente dalle Dolomiti il suo folk'n'roll. In chiusura, visto lo stop forzato di The Vad Vuc, saranno gli Antani Project che tornano a Sobrio a due anni di distanza dall'ultima volta. La super-band di sette elementi propone un repertorio di cover rock, ska e reggae con una perfetta coesione tra la loro anima rock e la carica della sezione fiati. Dalla Svizzera alla Sicilia, dal Trentino alla Sardegna: non c’è una zona in cui gli Antani Project non abbiano suonato.