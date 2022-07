Da mercoledì Buskers Festival... e c'è anche l'After Party

Prima il duo Joanina e Batucada, ovvero João Vettore e Nina Lucato, due musicisti brasiliani che prendono spunto dalla propria musica popolare. Per questa "Samba Edition" propongono un concerto con i brani che hanno fatto la storia di questo genere musicale. Prevista la partecipazione speciale del gruppo di percussionisti Diego Calasso, Gaspare Renna e João Puga. Seguirà Yeelen, musicista che il pubblico ticinese conosce anche (ma non solo) per la sua militanza in The Black Heidis.