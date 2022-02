Per la quinta volta Lugano diventa la capitale svizzera dell'hip hop

LUGANO - Per la quinta volta Lugano ospiterà l'Hip Hop International Switzerland, il campionato nazionale della specialità. L'appuntamento è per domenica 13 marzo alle 11.30 al Palazzo dei Congressi di Lugano.

Il concorso coreografico richiama crew da tutta la Svizzera per una gara avvincente, all’insegna della street dance. I vincitori delle cinque categorie in gara - Kids, Varsity, Adults, Minicrew e Megacrews - potranno accedere direttamente ai campionati del mondo che si terranno nel mese di agosto 2022 a Phoenix, negli Stati Uniti. In palio c'è un montepremi complessivo di 6000 franchi.

L'evento si tiene nell'ambito di Make Your Move Urban Festival. Prevendita già attiva su Biglietteria.ch. Il biglietto vale per la giornata di domenica e consente l’accesso alle altre proposte di Make Your Move Urban Festival, che saranno comunicate prossimamente.

Il concorso coreografico si terrà nella sala Anfiteatrale del Palazzo dei Congressi, i posti sono pertanto limitati e numerati. Ricordiamo che a partire dai 16 anni per accedere agli eventi è obbligatorio presentare il Certificato Covid 2G (vaccinati e/o guariti), unitamente a un documento di identità. Negli spazi interni della struttura e durante gli eventi l'uso della mascherina è obbligatorio.

HIP HOP INTERNATIONAL SWITZERLAND