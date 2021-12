Il Capodanno 2022 di Bellinzona è confermato

BELLINZONA - Avranno luogo come da programma i festeggiamenti per il Capodanno 2022 di Bellinzona, che prenderanno il via alle 18 del 31 dicembre all'Espocentro.

Si potrà festeggiare l'arrivo del nuovo anno con il cibo internazionale proposto da vari food truck, da bevande speciali dei quattro bar presenti e con la musica dal vivo della band ticinese Ethica e dei francesi Spunyboys.

Saranno poi i Dj di fama internazionale Francesco Le Noire e Alex Milani a traghettare tutti fino alla fine dell'evento, alle 3 del mattino.

L’accesso alla festa sarà consentito solo alle persone in possesso di un certificato Covid svizzero con codice QR, oppure di un Green Pass Europeo con codice QR (EU Covid Certificate) rilasciato in seguito a vaccinazione o a guarigione (2G). All'ingresso sarà inoltre richiesto di presentare un documento d'identità corrispondente al nome indicato sul certificato Covid. Età per l'ammissione: 18 anni.

L'evento è organizzato da Eventi Ticino e i biglietti sono in prevendita su Biglietteria.ch e su eventiti.ch.