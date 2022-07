MPS, «rinunciate ai fuochi d'artificio»

BELLINZONA - Meglio non farli. L'MPS chiede al Municipio di Bellinzona di rinunciare allo spettacolo dei fuochi il 1 agosto. «La crisi climatica sta mostrando in questi giorni tutta la sua gravità - si legge nel documento -. Temperature elevate, assenza di precipitazioni e umidità alle stelle accompagnano ormai da settimane le nostre giornate e sembra che le cose non dovrebbero cambiare almeno fino all’inizio di agosto. Una situazione che crea forti disagi a chi lavora o vive nelle città - proseguono - dove il caldo di fa sentire in maniera ancora più evidente, complice anche una pianificazione urbana che non ha lasciato spazio al verde ma ha cementificato tutto lo spazio possibile e anche di più».