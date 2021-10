A Locarno il moltiplicatore resta al 90%

LOCARNO - Il risultato d'esercizio resta negativo, ma è migliore di quello degli anni 2020 e 2021. È quanto previsto dal preventivo 2022 della Città di Locarno. Si parla infatti di un disavanzo «contenuto» pari a 488'950 franchi (era invece di quasi 2,5 milioni quello a preventivo 2021). A fronte di questo risultato, l'Esecutivo propone di confermare il moltiplicatore del 90%.

Sul fronte degli investimenti, il preventivo 2022 ne prevede per 17'662'000 di franchi lordi (10,4 milioni netti), restando in linea con il 2021. Si tratta di «cifre consone alle necessità della nostra Città (ad esempio in ambito di strutture scolastiche ma non solo) e utili anche al territorio anche per le ricadute sull'economia locale» si legge in una nota del Municipio.