«Una situazione al limite del disastroso»

BIASCA - Un attraversamento pedonale «pericoloso, insostenibile e indecoroso». A segnalarlo, tramite interpellanza al municipio di Biasca, è il leghista Fabrizio Totti.

Tramite una carrellata di foto, il consigliere comunale fa notare i disagi che si incontrerebbero lungo la "corsia ciclabile" che parte dal Palaroller-Biasca e arriva al ponte di Loderio. Una strada che, fa notare Totti, «è frequentata da molta gente, bambini e anziani, nonché da turisti».

Secondo il consigliere comunale, il tratto ha però «un punto dolente» identificato nell'attraversamento della cantonale in direzione del ponte. «Certamente non è sicuro e non dispone delle necessarie indicazioni stradali», viene segnalato al Muncipio.

Secondo Totti, su quel passaggio pedonale «auto e camion sfrecciano alla velocità di almeno 80 km/h e attraversare quel tratto di strada è pericoloso, per non dire proibitivo».

Ricordando come in passato la zona sia già stata teatro di un grave incidente, il consigliere comunale pone al Municipio i seguenti interrogativi:

- Il Municipio è a conoscenza di questa situazione al limite del disastroso?

- Non sarebbe il caso di mettere subito a norma il comparto prima che si verifichi un altro grave incidente?

- Avete già sollecitato il Cantone per risolvere, a questo punto immediatamente, la questione?

- Non pensate sia il caso di risolvere il problema prima dell'arrivo della discarica?

- Avete già contattato gli uffici preposti per, almeno, limitare la velocità e segnalare passaggi pedonali?

Totti