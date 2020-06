Ex caserma occupata: «Abusi edilizi e prese in giro»

LOSONE - «L'Esecutivo, oltre che commettere degli abusi edilizi, ci ha preso in giro». Non le manda certo a dire il gruppo della Lega, sezione di Losone, dopo l'intervento della polizia la sera del 24 giugno presso la ex-caserma di Losone (che sembrerebbe essere occupata).

Le persone presenti - come anticipato da Tio/20minuti - avrebbero dichiarato di far parte dell’Accademia Dimitri, sostenendo di avere un'autorizzazione per usufruire degli spazi all’interno della ex Caserma.

«Proprio lo stesso giorno, mercoledì - segnala in un'interrogazione comunale la presidente della sezione losonese, Bea Duca - eravamo in seduta di Consiglio comunale. Io stessa, a nome della Lega dei Ticinesi e altri gruppi, ho insistito con il Municipio per una maggiore partecipazione su quanto sta succedendo nell’ex comparto Caserma e sugli altri importanti progetti, come quello della costruzione del nuovo palazzo municipale».

«Il sindaco - si legge ancora nell'atto comunale - ci ha rassicurati che il coinvolgimento dei capi-gruppo sarebbe stato costante». «Posso dire che ci sentiamo presi in giro, in quanto tutto il Consiglio comunale non è stato informato di eventuali occupazioni, specialmente perché da nessuna parte figura un contratto di affitto ed inoltre attualmente non è possibile rilasciare licenze edilizie. Il cambio del piano regolatore è bloccato da un ricorso».

«Inoltre - conclude Duca -, sembra che ci siano dei lavori di costruzione, perché all’interno dell’area si vedono diversi furgoni. A questo proposito, avevamo proprio chiesto se si stavano eseguendo dei lavori. I costi di riscaldamento/acqua/nafta sono infatti onerosi, nonostante la ex Caserma dovrebbe essere vuota».