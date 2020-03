Elezioni annullate: «E chi ha già votato?»

BELLINZONA - Le elezioni comunali sono state annullate. La situazione straordinaria in cui viviamo non permette di svolgere in serenità le procedure di voto. Ma le buste erano state spedite, e alcuni avevano già espresso la propria preferenza per corrispondenza. Una situazione che solleva alcune domande, poste da Nadia Ghisolfi al Governo.

La deputata PPD interroga il Consiglio di Stato - «senza voler in nessun modo discutere la scelta di annullare le elezioni comunali 2020» - per capire come intenda garantire la riservatezza del voto per corrispondenza nei comuni. «È prevista la distruzione del materiale elettorale?».