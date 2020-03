L'annullamento delle elezioni pone il vicesindaco davanti al bivio, mentre Jelmini dice già sì

LUGANO - L'annullamento delle elezioni scompagina i progetti di tutti i candidati, ma mette anche davanti a un bivio il vice-sindaco uscente di Lugano. Raggiungiamo al telefono Michele Bertini, pochi minuti dopo il fatidico annuncio di Bellinzona per chiedergli cosa farà ora. Lascerà la carica ad aprile, come aveva deciso di fare, oppure continuerà per un anno con la politica, dividendosi tra Palazzo Civico e il suo nuovo impegno professionale come agente generale della Mobiliare: «Mi prenderò il tempo per rifletterci» dice Bertini. Che però tiene anche a sottolineare come «la mia scelta professionale non sarebbe comunque stata incompatibile con la carica di municipale. L'ho sempre detto, incompatibilità non c'è. Semmai la mia decisione di non ricandidarmi era figlia del clima all'interno del partito e della sezione di Lugano».

Continuare o smettere, ma quest'ultima opzione implicherebbe l'entrata in carica di Fabio Schnellmann che pure era candidato, nonché funzionario della Città. E quindi anche quest'ultimo, a sua volta, si troverebbe davanti al dubbio se lasciare il lavoro attuale senza garanzia di rielezione tra un anno. Insomma, problemi che forse il Covid-19 relativizza, ma comunque scelte di vita importanti.

Al di là delle questioni luganesi, e commentando l'annullamento in sé il vice-sindaco dice: «La scelta di votare e poi posticipare l'entrata in carica mi pareva intelligente. Onestamente l'argomento del vuoto di conduzione in questo momento di crisi mi pareva debole, poiché qualsiasi Municipio può contare su validi funzionari. Condivido invece che oggi manca la serenità per votare. Ho avuto numerosi feedback da cittadini irritati da quei candidati che hanno continuato a far campagna come se non stesse succedendo niente».